Москва, , 12:46 — REGNUM Депутаты Госдумы от «Единой России» намерены в осеннюю сессию представить второй пакет поправок в Трудовой кодекс, а также разработать законопроект о статусе самозанятых. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля, об этом сообщил первый замглавы фракции в Госдуме Андрей Исаев.

«В целом (поправки) будут приводить Трудовой кодекс в соответствие с требованиями времени. Думаю, что в осеннюю сессию мы вам второй пакет представим», — сообщил Исаев в ходе брифинга.

Также в планах парламентариев разработать законопроект, который закреплял бы социальные гарантии самозанятым. В частности, предстоит «развести понятие самозанятых и дистанционных работников», отметил парламентарий.