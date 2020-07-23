София, , 12:50 — REGNUM В Болгарии министры финансов, экономики, внутренних дел и туризма отправлены в отставку. Об этом объявил премьер-министр Бойко Борисов, передаёт 23 июля Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Он сообщил, что министр финансов Владислав Горанов, министр экономики Эмиль Караниколов, министр внутренних дел Младен Маринов и министр туризма Николина Ангелкова попросили об отставке. Всем им найдены преемники.

Минфин возглавит нынешний министр здравоохранения Кирилл Ананьев, МВД — бывший главный комиссар полиции Христо Терзийски, туристическое ведомство — Мариана Николова, а минздрав — Костадин Ангелов.

Кресло министра экономики, отмечают СМИ, хочет занять замминистра Лучезар Борисов. После согласования с парламентскими партиями утвердить новых министров должен парламент — Народное собрание Болгарии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Болгарии 9 июля начались протесты, их участники вышли на улицу для поддержки президента Румена Радева. Собравшиеся 22 июля у дворца правосудия в Софии потребовали отставки правительства.

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