Тегеран, , 12:42 — REGNUM Иран ежедневно подвергается тысячам кибератак, но большинство из них удается отразить. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави, сообщили в пресс-службе министерства.

По его словам, в последние несколько месяцев против объектов инфраструктуры проведено несколько более масштабных атак.

Представитель МИД добавил, что иранским специалистам удалось определить страны, поддержавшие атаки, и группировки хакеров, которые реализовали эти атаки. Он добавил, что Тегеран оставляет за собой право ответа.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в Иране произошла серия взрывов. В начале июля на заводе по обогащению урана в Натанзе случился пожар. Вместе с тем МИД Ирана отрицает связь этих пожаров и взрывов с кибератаками.

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