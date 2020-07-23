Минск, , 12:40 — REGNUM «Белорусы должны знать, что, к примеру, борьба с коронавирусом уже обошлась бюджету почти в полмиллиарда рублей. Здесь и дополнительные затраты на медицину, и средства на поддержку реального сектора экономики», — заявил 23 июля в Минске Александр Лукашенко на совещании с руководством экономического блока республики.

Указанная им сумма эквивалентна $204 млн и выглядит невероятно скромной. Тем не менее, пресс-служба президента Белоруссии приводит такие данные, озвученные на совещании руководителем постсоветской республики.

Лукашенко констатировал снижение заболеваемости, уточнив при этом: «Я имею в виду не протестированных, а реально заболевших».

«Но ситуация в мире далеко не оптимистична: этой болезнью заразились почти 15 млн человек. Есть страны, где вводят повторные ограничительные меры. То есть людей заперли, ввели комендантский час, открыли и получили новый всплеск болезни, пришлось снова запирать в квартирах», — добавил белорусский лидер.

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Напомним, в начале года Лукашенко отрицал опасность коронавируса и обещал, что «от коронавируса никто не умрёт». Он также запретил закрывать границы, как это сделали все соседние с Белоруссией страны, ограничивать работу ресторанов, кинотеатров и подобных заведений. Лукашенко демонстративно отказывался носить защитную маску и заверял, что тестов на коронавирус не сдавал. По неофициальной информации, таким тестам регулярно подвергаются все контактирующие с ним люди — от чиновников до партнёров по спортивным играм.

Летом белорусский лидер дважды объявил о «победе» над коронавирусом. Он также распорядился создать белорусскую вакцину.