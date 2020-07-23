Сеул, , 12:39 — REGNUM В случае ухудшения ситуации на Корейском полуострове и начала военных действий межкорейское военное соглашение от 19 сентября 2018 года потеряет свою силу. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление министра обороны страны Чон Гён Ду.

Известно, что данное заявление министр сделал в ходе слушания отчётов глав правительственных учреждений в Национальном собрании.

На вопрос о возможности замены беспилотников, используемых для наблюдения за КНДР, Чон Гён Ду отметил, что в настоящее время в данных целях Сеул и Вашингтон используют больше ресурсов, чем раньше.

Напомним, что в рамках межкорейского саммита, состоявшемся между главой КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в сентябре 2018 года, стороны договорились положить конец войне, которая разделяла две страны почти 65 лет, прекратить полёты и проведение военных учения вблизи границ, ликвидировать блокпосты в демилитаризованной зоне (ДМЗ).