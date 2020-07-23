Киев, , 12:33 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский и глава Швейцарии Симонетта Соммаруга в рамках рабочей поездки отправились на подконтрольную Украине часть Донбасса. Об этом сообщили 23 июля в пресс-службе офиса президента Украины.

В пресс-службе рассказали, что главы государств планируют встретиться с представителями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста (МККК), а также руководителями украинской администрации региона.

На подконтрольной Украине территории ЛНР президенты ознакомятся с ходом реализации программы Зеленского «Большое строительство».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее участники Трёхсторонней контактной группы согласовали дополнительный комплекс мер, направленных на прекращение огня в Донбассе. Спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау рассказала, что новые ограничения позволят сторонам вести ответный огонь, если применение иных механизмов реагирования окажется неэффективным.

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