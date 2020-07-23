Минск, , 12:31 — REGNUM Белорусские чиновники должны активнее работать с населением. Об этом 23 июля в Минске заявил Александр Лукашенко на совещании с руководством экономического блока республики.

«Сегодня мы остановимся на трех самых значимых вопросах, которые постоянно находятся на контроле у общества, — зарплаты, занятость и цены. Я внимательно изучил все статистические и оперативные данные, мнения и настроения людей, — сообщил Лукашенко. — Каких-то особых, разительных результатов и успехов в этой работе пока не увидел».

По его мнению, «надо больше объяснять людям, что происходит в стране, да и в мире, и почему мы принимаем те или иные решения».

«Наша работа, всех государственных служащих — идти к людям и разговаривать с ними», — сказал Лукашенко.

Как сообщает президентская пресс-служба, Лукашенко нацелил бюрократию на минимизацию последствий нескольких «пандемий».

»Ни один вопрос, винтик в этой машине не должен допустить сбоя, — отметил он. — В начале года, во время испытания нас «нефтяной пандемией», нам это удалось. Затем была вирусная, «информационная». Теперь началась политическая пандемия».

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Тем временем президентская газета «СБ. Беларусь сегодня» («Советская Белоруссия») опубликовала статью, в которой сравнила соперниц Лукашенко по президентской кампании с нацистами и предложила сторонникам перемен готовиться к смерти. Весной это же издание использовало нацистскую терминологию для характеристики российских журналистов, вскрывших манипуляции властей Белоруссии со данными по распространению коронавируса.