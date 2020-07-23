Москва, , 12:17 — REGNUM Не совсем понятно, на какую аудиторию рассчитаны слова американского дипломата Стивена Бигана, заявившего, что модель поведения России в отношениях с Соединёнными Штатами делает невозможным достижение прогресса по интересующим Вашингтон вопросам, но точно не на профессиональных американских политиков, которые никогда перед собой не ставили задачи действительного улучшения американо-российских отношений. Они всегда руководствовались принципом осуществления интересов США, подчинения России им. Когда эти задачи было проще решить через «убаюкивание» Москвы — это было при Горбачёве и при Ельцине — они действовали таким образом. Когда это не получалось, они смело шли на обострение отношений. Сейчас как раз такой период. Именно так должна действовать и наша страна, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин:

«Абсолютизация задачи «улучшения отношений со всеми странами» контрпродуктивна. Во главе угла должны стоять государственные интересы России, решение её внешних и внутренних задач. Конкретный анализ конкретных ситуаций всегда подскажет, каким методом в тот или иной момент лучше добиваться своего.

Что же касается США, то никого в России сказанное первым заместителем госсекретаря не пугает, хотя и радоваться тут особо нечему. Администрацию США не устраивает нынешняя «модель поведения» Москвы, нас давно не устраивает, как Вашингтон ведёт себя в мировых делах… Благодаря уничтожению СССР США сумели сильно укрепить свои позиции в мире, имеют возможность относительно безболезненно для себя добиваться своих целей методом грубого политического и экономического давления. Некоторое время тому назад чаша терпения руководства нашей страны переполнилась, Россия стала возвращаться к последовательному отстаиванию своих интересов и позиций. Надеюсь, что с этого пути руководство нашей страны не свернёт, как бы Вашингтон ни пытался давить на нас.

Одним словом, я бы предложил исходить из того, что «прогресса» в российско-американских отношениях (во всяком случае, в том смысле, как это понимают в Вашингтоне) действительно ещё долго не будет. Но причина такого положения не в России».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что прогресс в отношениях Вашингтона и Москвы практически невозможен из-за российской внешней политики, заместитель госсекретаря США Стивен Биган заявил на слушаниях в Сенате. Трансляция велась на сайте законодательного органа.

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