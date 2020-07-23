Анкара, , 12:04 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто провел встречу с главой Управления оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром в Анкаре, сообщает Kompas.

«На встрече мы обменялись мнениями о сотрудничестве в области основных систем вооружения, особенно обсудили беспилотные летательные аппараты, морские и наземные транспортные средства», — написал Исмаил Демир в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в Швейцарии и Лихтенштейне Мулиаман Хадад заявил, что Лихтенштейну, стране с ограниченным внутренним рынком, нужно место для направления средств, а Индонезия является привлекательным рынком.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия намерена развивать торговые связи с Лихтенштейном