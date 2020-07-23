Кампала, , 11:40 — REGNUM Оппозиционный депутат парламента Уганды Роберт Кьягуланьи, широко известный как Бобби Вайн, создал новую партию «Платформа Национального единства» в преддверии всеобщих выборов в следующем году. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Оппозиционер заявил, что партия станет политическим крылом его другой партии «Движение народной власти». Символ новой партии — красно-белый зонтик.

Ранее Кьягуланьи объявлял о своем намерении баллотироваться в президенты.

Всеобщие выборы в Уганде запланированы на январь 2021 года. Действующий президент Уганды Йовери Мусевени будет баллотироваться на шестой срок.

Создание новой партии произошло на следующий день после того, как Мусевени выдвинул свою кандидатуру на выборы 2021 года.

Напомним, что Избирательная комиссия Уганды запретила проведение избирательных кампаний из-за пандемии коронавируса. Оппозиционеры, однако, раскритиковали этот запрет, заявляя, что он дает несправедливое преимущество правящей партии, члены которой владеют средствами массовой информации.