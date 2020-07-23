Джакарта, , 11:35 — REGNUM Индонезия получила 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из США и Австралии, сообщает Kumparan.

«Это первый этап из поставки 1000 аппаратов ИВЛ, которые будут поступать постепенно», — заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди в ходе пресс-конференции 23 июля 2020 года.

Ретно Марсуди пояснила, что оказание помощи со стороны США осуществляется на основе переговоров между президентом Индонезии Джоко Видодо и главой США Дональдом Трампом в апреле 2020 года.

Помимо США, Индонезия также получила поддержку от правительства Австралии в борьбе с COVID-19. 100 аппаратов ИВЛ из Австралии доставили в Джакарту 21 июля 2020 года.

Напомним, в настоящее время Индонезия сотрудничает с 11 странами, 12 международными организациями и 97 неправительственными партнерами в борьбе с пандемией.

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