Портленд, США, , 11:46 — REGNUM Полиции американского Портленда (штат Орегон) запрещено сотрудничать с федеральными правоохранителями, направленными в охваченный протестами город. Такое решение принято городским советом, сообщает издание Portland Mercury.

Горсовет принял резолюцию в знак протеста против «насильственной федеральной военизированной оккупации Портленда». Полицейскому департаменту запретили принимать помощь или самим помогать силовикам, направленным в город по распоряжению президента США Дональда Трампа.

Ранее полицейские уже получили рекомендацию не сотрудничать с федеральными силами, но зачастую не обращали на неё внимания. Трамп со своей стороны обвинил власти Портленда в превышении полномочий.

Недовольство в отношении федеральных агентов связано с тем, что они передвигаются по Портленду в полном защитном обмундировании на машинах без опознавательных знаков. Силовики применяли в отношении протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты, от чего пострадали десятки человек.

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