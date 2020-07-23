Москва, , 11:33 — REGNUM Комитет Совфед по госстроительству рекомендовал верхней палате парламента одобрить законопроект о трехдневном голосовании на выборах, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля.

Многодневное голосование (до трех дней) в России будет распространяться не только на местные, но и на выборы в Госдуму — по решению избирательной комиссии. Однако нормы не коснуться выборов в сентябре 2020 года, отметили ранее в комитете Госдумы по контролю и регламенту.

Одновременно при трехдневном голосовании вводится «региональный» ценз для наблюдателей — ими могут стать только проживающие в конкретном регионе.

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