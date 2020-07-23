Киев, , 11:15 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, руководитель Национального банка Украины Кирилл Шевченко и министр финансов Сергей Марченко отправились в Брюссель. Об этом сообщил Шмыгаль, опубликовав соответствующую фотографию 23 июля в своём Telegram-канале.

Глава правительства Украины отметил, что евроинтеграция Украины является приоритетом для властей страны. Он также добавил, что украинскую делегацию ждут «важные встречи, переговоры и подписание сверхважного для Украины соглашения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа», глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха заявил, что Украине следует начать переговоры об изменении условий экономической части соглашения об ассоциации с Евросоюзом, поскольку это привело к полному дисбалансу в экономической системе Украины.

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