Москва, , 11:13 — REGNUM Внешние игроки, не заинтересованные в активизации сотрудничества России и Болгарии, приложили руку к высылке из этой страны российских дипломатов. Об этом заявил директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон, передаёт 23 июля РИА Новости.

Он отметил, что о решении болгарских властей в Москве узнали из прессы. По официальным каналам информация не поступила, что противоречит международной практике. София не предъявила никаких доказательств виновности граждан РФ.

Эта недружественная акция оставила неприятный осадок в российско-болгарских отношениях, добавил он.

«Вместе с тем прекрасно понимаем, что в данном случае не обошлось без внешних «стимуляторов», которые силятся помешать наметившейся в последнее время активизации нашего сотрудничества с Болгарией, сыграть на пресловутой блоковой солидарности», — отметил Пилипсон.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года два российских дипломата были высланы из Болгарии из-за обвинений в шпионаже. В МИД России заявили, что вразумительных обоснований такому решению в Софии не представили.

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