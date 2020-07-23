Нью-Йорк, США, , 10:50 — REGNUM В США призвали южнокорейскую компанию LG U Plus отказаться от оборудования китайской компании Huawei в интересах безопасности. Об этом сообщил заместитель помощника госсекретаря США Роберт Стрейер в ходе видеобрифинга 21 июля.

Представитель США потребовал от южнокорейского оператора мобильной связи прекратить партнёрство с китайским гигантом Huawei.

Он также отметил, что отказ от использования китайского оборудования южнокорейской компанией не принесёт США какой-либо выгоды, акцентировав внимание на проблеме безопасности.

Известно, что LG U Plus является единственной компанией в Южной Корее, использующей оборудование Huawei. Около 30% станций сети 5G приходятся на продукцию китайской компании.