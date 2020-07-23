Вашингтон, , 10:48 — REGNUM Бывший вице-президенту США, кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден, который является соперником действующего главы государства Дональда Трампа на предстоящих выборах главы Белого дома, должен пройти тест на определение умственных способностей, чтобы доказать, что он достоин возглавлять страну. Об этом Трамп заявил в эфире телеканала Fox News.

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Американский лидер подчеркнул, что сам недавно прошёл такой когнитивный тест, чтобы доказать средствам массовой информации, которые усомнились в его уровне интеллекта и умственных способностях, что он пригоден для работы в качестве президента. Трамп не раз заявлял, что 77-летний Байден на три года старше него и слишком стар, чтобы баллотироваться в президенты.

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Глава Белого дома уверен, что президентство требует «выносливости» и «психического здоровья». Также, по его мнению, глава государства должен быть сообразительным, таким как лидеры Китая, России и Турции Си Цзиньпин, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, а Байден таковым, по словам Трампа, не является.

Также Трамп признался, что никогда не считал Байдена «умным человеком».

Напомним, выборы президента США должны состояться 3 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что в Соединённых Штатах «никто не хочет, чтобы страной управлял человек с низким IQ, а сонный Джо (Джозеф Байден — прим. ИА REGNUM) — определенно человек с низким IQ».