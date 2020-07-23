Москва, , 10:44 — REGNUM В Госдуме обратили внимание на то, что пока США ведут с Китаем экономические и дипломатические войны, Пекин готов дать Вашингтону бой на Марсе.

Как сообщало ИА REGNUM, китайский зонд для изучения Марса вышел на орбиту. Китайская станция должна достичь Марса 11 февраля 2021 года. Это первая китайская миссия по исследованию Марса.

«Пока Вашингтон навязывает Пекину старую как мир дипломатическую войну, Китай готов «дать бой» Соединенным Штатам уже на другой планете», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Вместе с тем президент США Дональд Трамп заявил, что вслед за консульством КНР в Хьюстоне могут быть закрыты и другие китайские дипмиссии.