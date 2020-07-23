Вашингтон, , 16:48 — REGNUM В предвыборной рекламе президента США Дональда Трампа в качестве иллюстрации «хаоса и насилия» была использована фотография, сделанная во время уличных беспорядков в Киеве в 2014 году. Реклама была опубликована в социальной сети Twitter и являлась частью кампании за переизбрание Трампа.

На фотографии видно, как участники беспорядков избивают лежащего на земле сотрудника правоохранительных органов Украины и пытаются вырвать из его рук дубинку.

Снимок вызвал критику со стороны американских СМИ. Журналисты привели слова автора снимка Мстислава Чернова, который заявил, что его фотография использована некорректно.

Позже реклама была удалена из ротации социальной сети Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший депутат Верховной рады Давид Жвания заявил, что экс-президент Украины Пётр Порошенко, бывший спикер Верховной рады Александр Турчинов, и ещё ряд лиц являются членами «преступной группировки», которая в 2014 году изначально планировала захват власти и вела соответствующие переговоры с иностранными посольствами.

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