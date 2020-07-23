Вашингтон, , 10:34 — REGNUM Вторая книга воспоминаний бывшего директора Федерального бюро расследований США Джеймса Коми готовится к публикации. Об этом говорится в заявлении издательства Flatiron Books.

Отмечается, что в новой книге экс-глава ФБР осветил «основные ценности министерства юстиции и путь к их восстановлению». Мемуары получили название «Спасти правосудие: правда, прозрачность и доверие».

В издательстве напомнили, что автор долго работал в правоохранительных органах. Он боролся с мафией, когда руководил прокуратурой в Нью-Йорке, а также возглавлял ФБР после избрания президентом США Дональда Трампа.

Мемуары стали вторыми за три года, выпущенными Коми. Его первая книга «Высшая степень преданности. Правда, ложь и лидерство» вышла в 2018 году тиражом в сотни тысяч экземпляров.

Как сообщало ИА REGNUM, по мемуарам Коми в США снимают сериал, он должен выйти на экраны в ноябре 2020 года. ФБР Коми возглавлял с 2013 по 2017 год, он был уволен Трампом как «неэффективный руководитель».

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