Москва, , 11:26 — REGNUM Юрист из Хабаровска подал в Верховный суд РФ административное исковое заявление о признании незаконным пункта Указа президента РФ Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основе данных картотеки суда.

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Исковое заявлении и скриншот о его принятии через сайт Верховного суда на своей странице в Instagram разместил юрист Алексей Жданов.

Ответчиком по иску указан президент РФ Владимир Путин, Фургал — заинтересованное лицо.

В иске Жданов указал, что оснований для утраты доверия президента РФ в отношении Сергея Фургала не имелось.

«Возбуждение уголовного дела не является основанием для досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица субъекта РФ», — пишет Жданов в иске.

При этом юрист не оспаривает пункт второй, данного указа, которым назначен врио губернатора Михаил Дегтярёв.

«Поскольку в полномочия президента РФ входит назначение временно исполняющих обязанности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации», — указано в иске.

Госпошлина за подачу иска в Верховный суд составила 300 рублей.

https://www.instagram.com/p/CC-Nod3A8e_/

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля президент РФ Владимир Путин отрешил от должности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и назначил врио главы региона Михаила Дегтярёва. Уже на следующий день Дегтярёв прибыл в Хабаровск и приступил к работе.

В населённых пунктах Хабаровского края не утихают несанкционированные акции протеста в поддержку Сергея Фургала.

Член Совета Федерации РФ от правительства Хабаровского края Елена Грешнякова (ЛДПР) планирует на следующей неделе прилететь из Москвы в Хабаровск для встречи с митингующими.

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Ранее досрочное прекращении полномочий в Верховном суде пытался оспорить бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев. Рассмотрение иска было назначено на 30 июня, но 18 июня Игнатьев скончался после продолжительной болезни.