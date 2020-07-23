Джакарта, , 10:08 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо призвал все министерства и деловые круги придать импульс экономике страны с июля по сентябрь 2020 года, сообщает Antara.

«У нас есть время для экономического рычага в июле, августе и сентябре. Тогда четвертый квартал будет легче, а в следующем году — проще», — отметил президент Индонезии.

По словам президента, экономика Индонезии в первом квартале 2020 года все еще оставалась на уровне 2,97%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии на закрытой встрече с представителями научных кругов потребовал в течение трёх месяцев завершить работу над вакциной.

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