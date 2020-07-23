Москва, , 10:01 — REGNUM Рынок энергоносителей не торопится останавливаться в своем стремлении продлить волну роста после достижения в апреле многолетних минимумов в результате вспышки COVID-19. Об этом 23 июля сообщил ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

По его словам, реакция на «медвежьи» данные накануне в отчете по запасам в США оказалась нейтральной. Котировки смеси Brent в четверг имеют высокие шансы вернуться к максимуму понедельника в $44,7/барр., если к тому времени не выйдет статистика по заявкам на получение пособий по безработице в 15:30 мск, которая может носить настораживающий характер.

Он отметил, что экономисты предупредили о приостановке прогресса на рынке труда США, особенно в тех штатах, где ухудшилась эпидемиологическая ситуация. За последние сутки число COVID-инфицированных в США увеличилось на 72 тыс. Глава страны Дональд Трамп возобновил регулярные брифинги, посвященные теме коронавируса, и сообщил о рисках дальнейшего роста числа заразившихся. Однако, вчера глобальные инвесторы предпочли сосредоточить свое внимание на новостях о вакцине (власти США дали заказ Pfizer на производство 600 млн доз), что позволило поддержать оптимизм. Рынок нефти в этот момент проигнорировал и рост запасов сырой нефти на 4,9 млн барр. против прогноза в 2,1 млн барр., и рост добычи на 100 тыс барр/сутки до 11,1 млн барр/сутки в отчете от минэнерго США.

По его словам, еще одной «поддерживающей новостью» стали ожидания принятия нового пакета стимулов в США в свете предстоящего истечения действия антикризисных надбавок к текущим пособиям по безработице. В начале недели обе партии начали дебаты на этот счет, а в среду администрация Белого дома согласовала позиции с республиканцами. Тем не менее сегодняшний разворот динамики числа заявок по безработице в случае подтверждения может вызвать «легкий стресс» и стать проверкой как для участников финансовых рынков, так и для рынка энергоносителей. Поддержка расположена на отметке в $43,3/барр. (предыдущий максимум с марта).

В целом, отметил эксперт, на рынке энергоносителей фокус внимания сместился с предложения на спрос. По итогам встречи технического комитета ОПЕК+ на прошлой неделе было достигнуто соглашение о дополнительном сокращении нарушившими квоты странами добычи на 842 тыс. барр/сутки в августе — сентябре. В итоге эффективное снижение производства черного золота всеми странами-участниками составит 8,1 млн барр./сутки, а не 7,7 млн барр./сутки, против 9,7 млн барр./сутки в мае — июне. В случае устойчивости спроса на нефть это будет способствовать дальнейшему сокращению избыточных запасов, которые пока заметно превышают средние за последние пять лет уровни. Как следствие это будет сдерживать игроков от продаж нефтяных контрактов.