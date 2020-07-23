Москва, , 10:02 — REGNUM Осенью нынешнего года президент России Владимир Путин может посетить с визитом Белград, конкретные сроки такого визита будут согласованы позднее. Об этом 23 июля рассказал директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон, его слова приводит РИА Новости.

«Насколько известно, в соответствии с имеющимся приглашением рассматривается возможность организации осенью визита в Белград президента Российской Федерации Владимира Путина», — заявил дипломат.

Также он указал, что конкретные сроки такого визита предполагается согласовать позднее.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал, что в стране начата подготовка к визиту президента России в октябре текущего года, когда будет проходить освящение крупнейшего в регионе православного храма Святого Саввы, украшение которого делается с помощью российских средств и специалистов.