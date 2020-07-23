Пекин, , 09:54 — REGNUM Пекин готовит ответ на принятое Вашингтоном в одностороннем порядке решение о закрытие генерального консульства КНР в Хьюстоне. Как сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на осведомлённый источник, «в отместку Пекин собирается закрыть консульство США в юго-западном городе Чэнду».

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Китай пообещал принять ответные меры после того, как США закрыли свое консульство в Хьюстоне, чтобы «защитить американскую интеллектуальную собственность и частную информацию». Первоначально высказывались предположения, что Пекин намерен закрыть американское консульство в Ухане. Однако, отмечают аналитики, этот шаг не возымеет должного эффекта, так как США после пандемии коронавирусной инфекции уже эвакуировали свой персонал из этого города.

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Издание напоминает, что Вашингтон имеет пять консульств на материковой части Китая — в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне, Чэнду и Ухане, а также генеральное консульство в Гонконге и Макао. Закрытие объекта в Чэнду, как ожидается, приведёт к эскалации напряженности между Китаем и США, отмечает газета.

Напомним, консульство США в Чэнду, которое было открыто в 1985 году, считается стратегически важным, так как покрывает юго-запад страны, включая провинции Сычуань, Юньнань, Гуйчжоу, Тибетский автономный район и Чунцин.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля власти США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть паспортно-визовое отделение в генеральном консульстве КНР в Хьюстоне. Как позднее заявил первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Стивен Бигэн, работники генконсульства Китая в Хьюстоне якобы вели себя неподобающим для дипломатов образом. В качестве причин для закрытия дипмиссии он назвал «воровство американских технологий, а также использование систем по обмену студентов в своих целях».