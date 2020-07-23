Баку, , 09:52 — REGNUM За прошедшие сутки военные Армении 47 раз нарушили режим перемирия на азербайджано-армянской границе. Об этом 23 июля сообщает минобороны Азербайджана

«Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 47 раз», — говорится в сообщении.

Также указывается, что позиции ВС Азербайджана в селе Агдам и на безымянных высотах на территории Товузского района, а также на безымянных высотах на территории Гедабекского района были обстреляны из села Мосесгех и с безымянных высот на территории Бердского района, а также с безымянных высот на территории Чамбаракского района Армении.

Кроме этого, уточняется, что позиции азербайджанской армии также обстреливались «с позиций, расположенных близ … сел Шыхлар, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов».

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что азербайджанская сторона в ночь с 22 на 23 июля шесть раз нарушила режим перемирия на армяно-азербайджанской границе.