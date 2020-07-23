Москва, , 09:48 — REGNUM Желание Соединенных Штатов выкупить у Турции российские ЗРК С-400 Москва расценивает как проявление линии Вашингтона на достижение своих целей путем давления. Об этом заявил директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

«Расцениваем это как очередное проявление линии США на достижение своих узкокорыстных целей путем давления, открытого шантажа и даже откровенных угроз вместо честного диалога за столом переговоров», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, группа сенаторов в США заявила о готовности Вашингтона выкупить у Анкары поставленные комплексы С-400. По их мнению, такой шаг позволит двум членам НАТО уладить разногласия.

Напомним, в рамках контракта, подписанного Турцией и Россией в 2017 году, Москва поставила Анкаре четыре дивизиона ЗРК С-400 «Триумф».

В настоящее время в Турции продолжается развертывание приобретенных у России зенитно-ракетных комплексов С-400. Так, уже введены в эксплуатацию «определенные элементы» ЗРК С-400.

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