Сеул, , 09:54 — REGNUM На следующей неделе в Южной Корее могут произойти кадровые перестановки в кабинете министров. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источники, данные изменения могут произойти на фоне ухудшения настроений в обществе из-за нестабильной обстановки на рынке труда и критикой в адрес правящего блока.

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Существуют мнения, что кадровые перестановки могут пройти до очередной сессии Национального собрания 21-го созыва, запланированной на 1 сентября.

Предполагается, что масштаб изменений будет незначительным и замен среди исходного состава министров, скорее всего, не произойдет.