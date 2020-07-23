Джакарта, , 09:44 — REGNUM Правительство Индонезии подняло вопрос суверенитета и безопасности данных на онлайн-встрече министров стран G20, сообщает Antara.

«Индонезия ссылается на принцип суверенитета и безопасности данных», — заявил министр связи и информации Индонезии Джонни Плейн на пресс-конференции вечером 22 июля 2020 года.

Индонезия считает, что обмен данными должен иметь четкие и обоснованные цели.

В дополнение к поощрению безопасности данных Индонезия также выступила за поддержку устойчивости целевой группы по цифровой экономике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член парламента Индонезии Вилли Адитья призвал министерство обороны страны хорошо подумать прежде чем закупать истребители Eurofighter Typhoon у Австрии.

Подробнее в материале: В Индонезии считают истребители Eurofighter Typhoon схожими с Су-35