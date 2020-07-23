Норильск, Красноярский край, , 09:44 — REGNUM Исполняющим обязанности главы Норильска назначен Николай Тимофеев, сообщили ИА REGNUM 23 июля в администрации города.

Он является заместителем главы Норильска по общим вопросам.

На 28 июля запланирована внеочередная сессия Норильского горсовета, на которой рассмотрят вопрос об отставке главы города Рината Ахметчина по собственному желанию. Исполняющий полномочия главы Норильска будет назначен до избрания главы города.

Градоначальника изберёт городской совет из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Это должно произойти не позднее чем через шесть месяцев со дня прекращения полномочий действующего главы.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Норильска Ринат Ахметчин 20 июля объявил о своей отставке. Ранее он заявил о том, что Норильск не справляется с потоком больных коронавирусом и выразил сомнения в точности статистики заболеваемости. Краевые власти опровергли его заявление. После штаба по коронавирусу 20 июля Ахметчин объявил об отставке.

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