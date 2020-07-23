Киев, , 09:44 — REGNUM С 27 июля 2020 года вступят в силу дополнительные меры, ограничивающие ведение боевых действий в Донбассе. Об этом сообщил бывший советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Сивохо 22 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, пакет мер был согласован на заседании Трёхсторонней контактной группы.

«Запрет касается разведывательно-диверсионной деятельности, наступательных операций, использования беспилотников, снайперского и любого другого огня, размещения тяжёлой техники и артиллерии в населённых пунктах и т. д.» — рассказал Сивохо.

Он добавил, что к нарушителям будут применяться «меры дисциплинарного воздействия».

«Надеюсь, они (меры — ИА REGNUM) не останутся только на бумаге. Мир нам» — подытожил Сивохо.

Как сообщало ИА REGNUM, принятый на заседании Трёхсторонней контактной группы пакет мер в офисе президента Украины назвали «прорывными».

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