Киев, 23 июля 2020, 09:44 — REGNUM С 27 июля 2020 года вступят в силу дополнительные меры, ограничивающие ведение боевых действий в Донбассе. Об этом сообщил бывший советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Сивохо 22 июля на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, пакет мер был согласован на заседании Трёхсторонней контактной группы.
Он добавил, что к нарушителям будут применяться «меры дисциплинарного воздействия».
Как сообщало ИА REGNUM, принятый на заседании Трёхсторонней контактной группы пакет мер в офисе президента Украины назвали «прорывными».
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