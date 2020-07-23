Бамако, , 09:43 — REGNUM Президенты пяти стран Западной Африки отправились в Мали для проведения дополнительных переговоров по урегулированию политического кризиса в стране. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, президенты будут представлять Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС). Они прибудут в Мали в четверг, 23 июля.

Ожидается, что делегация во главе с президентом Нигера Мухаммаду Иссуффу, который является главой ЭКОВАС, проведет переговоры с политическими силами Мали о прекращении кризиса. Другие члены делегации — президенты Нигерии, Сенегала, Ганы и Кот-д'Ивуара.

Предыдущие усилия посредников ЭКОВАС по мирному урегулированию не увенчались успехом, так как оппозиция Мали настаивала на том, чтобы президент Ибрагим Бубакар Кейта подал в отставку из-за широко распространенной нестабильности, коррупции и спорных выборов в законодательные органы, состоявшихся в марте. Группа переговорщиков под руководством бывшего президента Нигерии Гудлака Джонатана, направленная в Мали ранее, не одобрила отстранение президента Кейты от должности. Вместо этого посредники предложили сформировать правительство национального единства, что было отвергнуто оппозицией.

Как передают репортеры, не менее 12 человек были убиты в ходе серии антиправительственных протестов в последние недели в столице страны, Бамако.

Аналитики полагают, если политический кризис не будет должным образом управляться, им могут воспользоваться различные вооруженные группировки в регионе.

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