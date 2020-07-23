Ереван, , 09:18 — REGNUM Азербайджанская сторона в ночь с 22 на 23 июля шесть раз нарушила режим перемирия на армяно-азербайджанской границе. Об этом 23 июля сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в соцсети Facebook.

Как отметила пресс-секретарь, в ночь с 22 на 23 июля на границе между Арменией и Азербайджаном сохранялась относительно спокойная ситуация.

«Противник на отдельных участках границы нарушил режим прекращения огня из различного стрелкового оружия шесть раз, произведя по армянским позициям порядка 43 выстрелов», — написала на своей странице Степанян.

Также она уточнила, что азербайджанской стороной были обстреляны боевые опорные пункты ВС Армении возле сел Чинари, Мовсес, Неркин Кармирахбюр, Зангакатун.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Азербайджану и Армении нужно начать переговоры, отказавшись от провокационной риторики.