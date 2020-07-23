Вашингтон, , 09:16 — REGNUM Генеральное консульство КНР в городе Хьюстон в американском штате Техас уже давно использовалось правительством Китая и разведывательными службами этой страны для «кражи ценных разработок в сфере медицины», а также было вовлечено в попытки «внедриться в нефтегазовую промышленность». Об этом со ссылкой на нескольких американских чиновников сообщил телеканал NBC News.

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Отмечается, что эта информация подтверждается данными, которые в течение нескольких лет получало Федеральное бюро расследований (ФБР) США. Также указано, что об этой «шпионской» деятельности генконсульства, которое в статье называется «высокотехнологичным узлом связи для координации и осуществления операций в разведывательной сфере», постоянно информировали президента США Дональда Трампа. Именно эти сведения повлияли на решение главы Белого дома закрыть дипмиссию.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля власти США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть паспортно-визовое отделение в генеральном консульстве КНР в Хьюстоне. Как позднее заявил первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Стивен Бигэн, работники генконсульства Китая в Хьюстоне якобы вели себя неподобающим для дипломатов образом. В качестве причин для закрытия дипмиссии он назвал «воровство американских технологий, а также использование систем по обмену студентов в своих целях».

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь считает, что закрытие генконсульства в одностороннем порядке в течение короткого периода — это «беспрецедентная эскалация недавних действий США в отношении Китая».

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