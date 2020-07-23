Париж, , 09:15 — REGNUM Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что не намерена баллотироваться на пост президента Франции на выборах в 2022 году, сообщает Le Figaro.

В интервью Анн Идальго пояснила, что намерена принять участие в дебатах, но не будет пытаться сменить действующего главу государства Эммануэля Макрона в 2022 году.

После переизбрания на пост главы столицы Франции Анн Идальго намерена продолжить муниципальную политику, которую она проводит с 2014 года, отметив, что будущие шесть лет она посвятит «озеленению, чтобы адаптировать город к изменению климата».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что бесплатно отправит 40 миллионов многоразовых масок семи миллионам жителей страны.

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