Красноярск, , 08:51 — REGNUM Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло в ходе рабочей поездки в Красноярский край обсудит важнейшие проблемы региона. Об этом сообщается на странице губернатора Александра Усса в социальной сети Instagram.

Утром 23 июля Меняйло принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры Красноярского края, посвящённой итогам работы ведомства в первом полугодии 2020 года. Отмечается, что важнейшим вопросом, который обсуждался на совещании, был вопрос о надзоре в сфере соблюдения экологического и лесного законодательства.

В планах полпреда также встреча с руководителями правоохранительных органов региона.

На заседании Оперативного штаба по коронавирусу с участием Меняйло и Усса будет обсуждена ситуации с распространением в крае новой коронавирусной инфекции.

Также в программе полпреда президента в СФУ — совещание, посвящённое непростой ситуации в Норильске, вызванной как последними экологическими катастрофами, так и распространением коронавируса.