Париж, , 08:43 — REGNUM Встреча глав Минобороны и министров иностранных дел России и Франции, которая пройдет в формате «2+2», состоится в Париже, дата её проведения будет сообщена позднее. Об этом 23 июля рассказал высокопоставленный дипломатический источник в столице Франции, его слова приводит ТАСС.

«Министры встретятся в Париже в рамках франко-российского Совета сотрудничества по безопасности, объединяющего руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств Франции и России», — заявил источник.

Также он добавил, что о точной дате данной встречи будет сообщено дополнительно и напомнил, что 16 июля в Париже политические директорами МИД и Минобороны Франции были проведены консультации с коллегами из России перед такой встречей, а также обсуждены вопросы, касающиеся стратегической стабильности и региональных кризисов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко рассказал, что в МИД надеются, что министерская встреча в формате «2+2» состоится в ближайшее время. Данный формат был создан в 2002 году президентом России Владимиром Путиным и его французским коллегой Жаком Шираком.