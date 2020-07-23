Вашингтон, , 08:43 — REGNUM Президент США Дональд Трамп готов получить вакцину от коронавируса первым в стране или, напротив, самым последним. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Американского лидера спросили о том, готов ли он в числе первых получить вакцину, когда её разработают. Трамп ответил, что если станет первым, одни его могут обвинить в эгоизме, другие же признают, что такой поступок очень смел.

«Если от меня захотят этого, если посчитают, что это правильно, я бы совершенно точно стал первым или последним, кому её введут», — сказал Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава США заявил о выходе двух перспективных американских вакцин от коронавируса на финальную стадию испытаний уже в июле.

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