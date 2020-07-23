Киев, , 08:26 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский одобрил изменения в Избирательный кодекс. Об этом сообщила 22 июля пресс-служба офиса президента Украины.

В сообщении говорится, что Зеленский подписал закон № 805-ІХ, который существенно уменьшает залоги на выборах. Также пропорциональная (партийная) система выборов теперь будет действовать для населённых пунктов с населением более 10 тыс. человек.

Законом предусмотрено проведение внеочередных местных выборов дважды в год — в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

Документ ужесточает ответственность за «преступления в избирательной сфере». В частности, в рамках предвыборной агитации запрещается предоставлять избирателям деньги, подарки, продукты питания, товары, работы, услуги, ценные бумаги, кредиты и другие материальные и нематериальные активы.

Закон также вносит изменения в форму избирательного бюллетеня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе офиса Зеленского вновь заявили о том, что Украина согласится на проведение выборов в ДНР и ЛНР только после того, как получит контроль над границей между Донбассом и Россией. Данное условие прямо противоречит Минским соглашениям.

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