Вашингтон, , 08:21 — REGNUM Власти 14 городов США призвали администрацию президента США Дональда Трампа не отправлять к ним дополнительные федеральные силы для подавления преступности. Об этом сообщает The Hill.

Свой призыв мэры изложили в письме, адресованном генеральному прокурору США Уильяму Барру и исполняющему обязанности министра национальной безопасности Чеду Вольфу. Обращение подписали мэры Сиэтла, Портленда, Атланты, Чикаго, Вашингтона, Канзас-Сити, Бостона, Денвера, Лос-Анджелеса, Сан-Хосе, Окленда, Тусона и Сакраменто.

«Одностороннее развертывание этих сил в американских городах беспрецедентно и нарушает фундаментальные конституционные гарантии и принципы федерализма», — подчеркнули авторы письма.

Они указали, что направление сил в их города не требовалось. Трампа упрекнули в том, что он использует федеральные правоохранительные органы в политических целях.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля Трамп заявил, что намерен подавить разгул преступности и прекратить кровопролитие в ряде городов, возникшие на фоне расовых беспорядков. Для этого в города направлены дополнительные силы правоохранителей.

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