Рязань, , 08:19 — REGNUM В ходе проходящих в Рязанской области масштабных командно-штабных учений Воздушно-десантных войск (ВДВ), на аэродромах в Ивановской и Рязанской областях была завершена погрузка в Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России военной и специальной техники десантных подразделений. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Всего на аэродромах «Иваново-Северный» в Ивановской и «Дягилево» в Рязанской областях в самолеты загрузили около 60 единиц техники, включая три новейших БМД-4М гвардейского парашютно-десантного полка, дислоцированного в Рязани.

После того, как ранним утром 24 июля военнослужащие Ивановского и Тульского воздушно-десантных соединений займут места в самолётах, они будут доставлены для десантирования на площадки приземления «Житово» и «Новики» в Рязанской области. В соответствии с планом учений, им предстоит захватить аэродром и уничтожить удерживающего его условного противника.

В сообщении военного ведомства отмечается, что «впервые из самолета Ил-76МД будет десантирована штатная техника парашютно-десантного взвода в составе трёх единиц новейших БМД-4М общей массой около 42 тонн».

Всего в масштабных командно-штабных учениях с группировкой ВДВ, которые проходят под руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова, задействовано около 6000 военнослужащих и более 400 единиц военной техники. Доставку и воздушное прикрытие подразделений обеспечивают более 40 самолётов Ил-76МД, более 10 транспортно-боевых вертолётов Ми-8АМТШ и 5 ударных вертолётов Ми-24, а также два истребителя-бомбардировщика Су-34.

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