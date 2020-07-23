Брюссель, , 07:41 — REGNUM Совет Европы (СЕ) планирует направить до €55 тыс. на разработку маркетинговой стратегии для Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), передаёт 23 июля RT.

Для поиска подрядчиков в Евросоюзе объявили тендер, принять участие в котором смогут компании, зарегистрированные в соответствии с законодательством Украины.

«Идёт поиск поставщика услуг по разработке маркетинговой стратегии регионального вещания НОТУ на пять лет», — говорится в документации тендера.

Отмечается, что исполнителям предстоит проработать жанровую структуру, рекомендации по производству и покупке контента.

Добавим, НОТУ объединяет два государственных телеканала и три радиостанции, вещающие на всей территории Украины, а также 24 региональных телеканала, несколько радиостанций и цифровых платформ.

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