Вашингтон, , 07:22 — REGNUM Соединенные Штаты всегда поддерживали независимость стран Прибалтики и никогда не признавали их вхождения в состав СССР. Об этом гласит письменное заявление госсекретаря США Майка Помпео в честь 80-летия со дня подписания «Декларации Уэллеса», не признававшей вхождение Эстонии, Литвы и Латвии в состав Советского Союза.

В заявлении Помпео отмечает, что США никогда не признают воссоединение Крыма с Россией. А саму дату подписания документа он назвал важным моментом в истории американской внешней политики.

«Я присоединяюсь к правительствам и народам Эстонии, Латвии и Литвы, отмечающим эту дату, подтверждая наш союз и демократическое партнерство, и надеюсь на дальнейшее тесное сотрудничество в последующие годы», — отметил глава американского Госдепа.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня журнал Forbes предположил, что из-за сокращения американского военного контингента в Германии военный альянс НАТО не продержится и 60 часов при нападении России.