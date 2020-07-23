Хьюстон, США, , 07:16 — REGNUM Власти США не представили никаких доказательств в подтверждение того, что работа китайских дипломатов в Хьюстоне сопровождалась нарушениями, заявил 22 июля генконсул Китая в этом городе Цай Вэй в эфире американского телеканала NBC.

«Если вы говорите, что мы что-то нарушили, представьте доказательства. Иначе мы невиновны, пока вы не докажете обратного», — сказал он.

По словам Цай Вэя, миссия Китая работала в США для установления дружеских отношений и взаимопонимания между двумя странами, поэтому выдвинутые обвинения и закрытие миссии «очень удивили» Пекин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Вашингтоне приняли решение о закрытии генконсульства Китая в Хьюстоне для обеспечения защиты интеллектуальной собственности и личной информации американцев.

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