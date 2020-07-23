Благовещенск, , 05:32 — REGNUM Депутаты думы Благовещенска на очередном заседании 23 июля выбрали главу города. Из двух кандидатов победу одержал Олег Имамеев.

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К финальному голосованию по результатам конкурсного отбора были допущены два кандидата — первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев и директора МП «Муниципальный центр международного сотрудничества» Сергей Шимко.

Кандидатуру Имамеева на должность мэра города поддержали 21 депутат думы Благовещенска, двое — воздержались, один бюллетень был испорчен, пишет ИА «Амур.инфо».

Как сообщало ИА REGNUM, полномочия действующего мэра Благовещенска Валентины Калита истекают в июле. На первом этапе конкурса на замещение вакантной должности документы подали пять кандидатов. Трое из них были забракованы комиссией. Шимко и Имамеев представили свои программы развития города и были допущены до голосования на заседании думы.