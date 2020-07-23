Пекин, , 05:50 — REGNUM Намерения Лондона с января 2021 года ввести упрощённую визовую систему для жителей Гонконга являются совершенно неприемлемыми. Об этом говорится в опубликованном 23 июля заявлении посольства Китая в Великобритании.

«Британская сторона, несмотря на резкое сопротивление китайской стороны и неоднократные дипломатические представления, предоставляет заинтересованным лицам путь для получения гражданства, тем самым грубо нарушая свои обязательства, грубо вмешиваясь во внутренние дела КНР, серьёзно нарушая нормы международного права и ключевые принципы международных отношений», — говорится в тексте заявления.

В связи с такими действиями британской стороны, вмешивающейся во внутренние дела Гонконга, китайская сторона «выражает своё сильное недовольство и решительный протест и готова ответить на это».

Напомним, 22 июля МВД Великобритании объявило о планах с января 2021 года предоставить жителям Гонконга, имеющим статус британских подданных за рубежом, возможности для подачи на визу, позволяющую находиться на территории страны до пяти лет. А после проживания в Великобритании не менее шести лет (что позволяет вид на жительство) ‑ и право подачи запроса на получение гражданства.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Китая назвали нарушением международного права заморозку Великобританией соглашения об экстрадиции с Гонконгом и пригрозили «последствиями», если в Лондон не прекратит вмешательство во внутренние дела китайской автономии.

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