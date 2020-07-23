Вашингтон, , 05:07 — REGNUM Модель поведения России в отношениях с Соединёнными Штатами делает невозможным достижение прогресса по интересующим Вашингтон вопросам, заявил 22 июля заместитель госсекретаря США Стивен Биган на слушаниях в сенате. Трансляция велась на сайте законодательного органа.

Отвечая на вопрос, почему недавние санкции США направили против российского предпринимателя Евгения Пригожина и связанных с ним лиц, представитель Госдепа объяснил, что введённые ограничения стали «частью ответных мер против давней модели поведения России».

«Она делает практически невозможным для нас достижение прогресса в отношениях с русскими в какой-либо форме», — заявил Биган.

Напомним, 15 июля управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США сообщало, что в американский чёрный список внесены трое российских граждан и пять компаний, расположенных в Судане, Гонконге и Таиланде и связанных, по мнению Вашингтона, с предпринимателем Евгением Пригожиным.

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