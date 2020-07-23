Тегеран, , 08:28 — REGNUM 22 июля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф объявил, что у него состоялся часовой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Глава МИД Ирана отметил, что в ходе телефонного разговора обсуждалось специальное послание президента Хасана Рухани по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), также стороны рассмотрели тему двустороннего сотрудничества.

Зариф сказал: «У нас произошел конструктивный диалог с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, кроме того, состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в мерах соблюдения специальных протоколов по борьбе с COVID-19».

Он отметил: «Я зачитал специальное послание президента Рухани по СВПД своему российскому коллеге, и мы также обсудили различные вопросы, представляющие взаимный интерес».

Далее Зариф подчеркнул, что между Ираном и Россией существует соглашение о сотрудничестве. Договор о взаимных отношениях и принципах сотрудничества между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией был подписан в Москве 12 марта 2000 года во время президентства Мохаммеда Хатами и его визита в Россию.

«Мы договорились с президентом Путиным пересмотреть соглашение», — отметил Зариф.