Тегеран, , 08:42 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила 16 компьютерных томографов для усиления экстренного реагирования Ирана на угрозу КОВИД-19. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 22 июля.

Компьютерная томография является ключевым компонентом клинической диагностики пациентов с COVID-19. Оборудование на сумму более 4 млн. долл. США было закуплено ВОЗ при поддержке правительства Японии и Кувейта.

«Поскольку пандемия коронавирусной инфекции продолжается, ВОЗ поддерживает усилия Ирана по изменению течения распространения этого вируса. Поставляя жизненно важное оборудование и медикаменты, обучая медицинских работников и повышая осведомленность в общинах, ВОЗ сотрудничает с министерством здравоохранения и медицинского образования страны в интересах народа Ирана», — сказал д-р Кристоф Хамельман, представитель ВОЗ в Исламской Республике Иран.

Недавно ВОЗ также оснастила иранские больницы анализаторами артериального газа крови (ABG) — оборудованием, необходимым для оценки и мониторинга тяжелобольных пациентов. Семьдесят анализаторов ABG с расходными материалами были закуплены и поставлены до сих пор при поддержке правительства Японии.