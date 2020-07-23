Вашингтон, , 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News.

«Я могу сказать, что у председателя Си острый ум, у президента Путина острый ум, у Эрдогана острый ум», — заявил он.

При этом Трамп подчеркнул, что его наиболее вероятному сопернику на президентских выборах Джо Байдену будет непросто пройти тест на умственные способности, чтобы вести диалог с вышеупомянутыми лидерами. Сам американский президент подчеркнул, что ему было сложно прости этот «тест», однако он показал отличные результаты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший советник президента США Джон Болтон заявил, что Трамп не может беседовать с российским лидером Владимиром Путиным на равных. По его мнению, Трамп недостаточно умен для подобных переговоров.

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